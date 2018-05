Savona, Comitato Amici del San Paolo: “Angiografo e Centro Ictus priorità dimenticate”

Savona. “E’ con piacere che apprendiamo che nell’ordine del giorno del Consiglio comunale di Savona di giovedì prossimo 31 maggio al punto 12 verrà presentata e dibattuta la mozione della Lega Nord a sostegno della sostituzione dell’agiografo obsoleto del blocco operatorio, già promessa dall’assessore alla sanità Sonia viale nel febbraio 2018 e che tarda a concretizzarsi”. Lo afferma il Comitato Amici del San Paolo in vista del consiglio comunale di domani, nel quale si parlerà anche dell’ospedale savonese.

“Siamo sicuri che nel dibattito anche il problema del centro ictus incompiuto e del degrado della sanità pubblica emergerà negli interventi delle diverse forze politiche. I problemi dell’ospedale e della sanità non possono essere divisi delle forze politiche così come saggiamente avviene nei comuni dei diversi distretti”.

“Il perseguimento degli strumenti per la conservazione della salute della popolazione in particolare nelle urgenze/emergenze non ha colore politico o ideologico. 164.000 cittadini hanno il diritto di non essere considerati pacchi postali trasportati in altri nosocomi quando sono in pericolo di vita”.

“La legge Balduzzi prevede di mettere le strutture emergenziali dove c’è la popolazione maggiore” conclude il Comitato.