Savona città “verde”, Pongiglione critica palazzo Sisto

Savona. “Savona prima Città in Europa con certificazione verde. Diteci che siamo su Scherzi a parte”. Così Daniela Pongiglione di Noi per Savona commenta le dichirazioni del sindaco Ilaria Caprioglio su Leeds for Cities.

“Il prestigio delle ricerche nel settore energetico svolte nel Campus di Savona non può essere spalmato arbitrariamente sull’intera Città. Rifiuti, degrado, pesantissimo inquinamento da traffico e da navi (quest’ultimo ribadito con dati assai allarmanti al Convegno di Italia Nostra a Genova il 28 maggio): è questo il quadro in cui vivono i Cittadini savonesi ogni giorno” aggiunge Pongiglione.

“In più i savonesi vivono con la spada di Damocle delle sanzioni europee (sia per la percentuale di raccolta differenziata, sia per le emissioni inquinanti). La propaganda e lo ‘sciato’ lasciamoli da parte, per favore!” conclude Pongiglione.