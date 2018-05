“Savona Città dei Bambini”, arte, cultura e tempo libero: la guida agli eventi del fine settimana savonese

Provincia. Il fine settimana chiama, Savona risponde. Sarà il nostro capoluogo a dominare la “scena” in questo weekend di metà maggio: per due giorni interi la Città della Torretta cambierà soprannome e diventerà infatti la “Città dei Bambini”, con tantissimi eventi e iniziative realizzate da altrettante realtà e associazioni per una manifestazione “diffusa” nelle principali piazze e vie.

Il vetro, i boschi e sentieri, le note sui pentagrammi e il buon cibo gli “ingredienti” degli appuntamenti più importanti sul territorio che vi segnaliamo, come di consueto, in questa guida. Per tutti gli altri c’è sempre l’imperdibile sezione IVG Life.

Savona. Quasi 60 eventi in due giorni, più di 50 realtà unite sotto un’unica regia per dare vita ad una manifestazione “diffusa” in 15 location per tutto il centro città e non solo. Proposte di ogni tipo con un unico comune denominatore: l’attenzione per i più piccoli. Sabato 12 e domenica 13 maggio la Città della Torretta tornerà ad essere “a misura di bimbo” grazie alla terza edizione di “Savona Città dei Bambini”, manifestazione organizzata dalla Compagnia Teatrale Nati da un Sogno con il patrocinio del Comune di Savona.

Per due intere giornate Savona dedicherà ai bimbi e alle loro famiglie gli spazi del centro storico pedonale e altri luoghi della città con eventi, spettacoli e laboratori gratuiti o, in rarissimi casi, ad offerta libera.

La città diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con un mix di teatro, arte, musica, cucina, lettura, filosofia e gioco. L’elenco degli eventi, tra conferme e novità, è lunghissimo. Tra quelli di sabato 12 maggio tornano la Caccia al Tesoro fotografica, Pompieropoli, i cavalli in piazza del Brandale, un percorso didattico in Pinacoteca e visite guidate nella sede dell’Enpa.

A questi si aggiungono nuovi laboratori (come quelli di kamishibai, inglese e visual food), la visita guidata della Torre del Brandale e un concerto di Forzano Junior Band e Jugendkapelle di Villingen. Come gli anni scorsi, poi, non mancherà l’“incontro tra generazioni” con gli anziani della RP Santuario, che attenderanno in via santa Maria Maggiore i bambini per giocare con loro.

La grande novità delle due giornate, però, è l’aggiunta alle location di piazza del Popolo, dove verrà realizzato un vero e proprio Sport Village: diverse realtà sportive del territorio allestiranno 11 stand nei quali i bambini potranno scoprire pattinaggio, basket, calcio, tennis, ciclismo, scherma, ginnastica ritmica, karate, judo, kick boxing e crossfit.

Ogni piccolo partecipante riceverà presso l’apposito Info Point situato in piazza Sisto IV la cartina della Città dei Bambini, che riporterà tutti le location degli intrattenimenti delle due giornate. La cartina indicherà nel dettaglio gli orari, la tipologia degli eventi e la fascia di età a cui si rivolgono, per permettere alle famiglie di sfruttare al meglio ogni occasione di gioco e divertimento. Per alcune attività è necessaria la prenotazione attraverso la pagina ufficiale “Savona Città dei Bambini”. In caso di maltempo non si effettueranno gli eventi all’aperto ma resteranno accessibili quelli nei luoghi chiusi.

Albisola Superiore. È in programma per sabato 12 maggio l’inaugurazione della stagione dei Golden Beach di Albisola, che vedrà grandi protagonisti i djs Fabry Violino e Luca Scremin e il vocalist del “Samsara” di Riccione Chicco Mc. La prima disco-beach italiana, nata nel 1997, aprirà nuovamente i battenti pronta ad affrontare una nuova stagione estiva densa di emozioni, con la consueta carica ed energia. Per il 23esimo anno consecutivo, il Golden Beach farà ballare e cantare i propri ospiti, che avranno anche la possibilità di festeggiare un compleanno, un addio al celibato o nubilato, e perché no, un evento da ricordare. Per informazioni: 347.5918364 – 339.4446267.

Altare. Il mastro vetraio Edward Schmid protagonista nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 maggio al Museo dell’Arte Vetraria ad Altare Glass Fest, con la collaborazione di Elena Rosso. Continua dunque con un ospite internazionale la settima edizione di Altare Glass Fest, la manifestazione che da anni attrae esperti e maestri vetrai da tutto il mondo, dando nuova linfa vitale alla lavorazione del vetro soffiato ad Altare, paese famoso nel mondo per la realizzazione di vetri d’uso, da farmacia e di oggetti artistici. La manifestazione offre ai visitatori del museo la possibilità di osservare dal vivo questa antica forma d’arte, mettendo a confronto stili e maniere dei vetrai altaresi e di maestri dalle più diverse tradizioni del mondo.

Il Comune di Bergeggi organizza sabato 12 maggio “Uno spettacolo di natura”, escursione guidata sulle alture attraverso le incantevoli vie del centro storico, i boschi verdeggianti del Monte Sant’Elena, l’antico tracciato della strada romana, la solitaria valle del rio dell’Eliceto e l’insolita zona della Tana del Tasso. Partenza alle ore 15 dalla via Aurelia di fronte all’Ufficio Informazioni Turistiche. Non è richiesta prenotazione. In caso di pioggia l’escursione sarà annullata. Sono raccomandati abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini da trekking e acqua.

Finale Ligure. L’Accademia Musicale del Finale propone il Concerto di Apertura del Maggio Musicale. Sabato 12 maggio alle ore 21 all’Auditorium Santa Caterina si esibirà l’Orchestra Giovanile del Finale, diretta dal maestro Salvatore Scarlata, in collaborazione con i maestri Massimiliano Patetta, Chiara Gamba, Carola Romano, Luca Soi, Martina Romano, Stefania Tigossi, GianMaria Toscano, Giacomo Amico. I ragazzi si esibiranno con musiche di Vivaldi, Telemann, Morricone, Webber e Zimmer.

Il Maggio Musicale si svolge nella Sala “R. Fontana” di Varigotti, sede dell’Accademia, e coinvolge tutti gli allievi dei corsi di Strumento e Canto che, alla fine dell’anno, presentano il risultato del progresso raggiunto con la passione che caratterizza da sempre il loro approccio alla musica.

Loano. Un'”ora felice” da trascorrere in buona compagnia, con ottimo cibo e ottima musica, in uno splendido locale con una meravigliosa vista sul mare. Allo Yacht Club di Marina di Loano tornano gli “Happy Hour sul Mare”, l’apericena che unisce un ambiente elegante e raffinato e specialità uniche create da chef pluristellati. Anche quest’anno torna l’appuntamento del weekend più glamour della provincia.

Si comincia venerdì 11 maggio alle 19 sulla main lobby dello Yacht Club, dove si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a chilometro zero. Ospiti di questo “assaggio d’estate” saranno il dj Rudy Mas e Gabry Sax, che abbinando mixer e sassofono sapranno creare la giusta atmosfera con cui iniziare il fine settimana.

Varazze. La quarta edizione del “Cundigiun“, manifestazione enogastronomica dedicata ai piatti tipici dell’entroterra che porta frazioni e associazioni tra le vie e le piazze di Varazze, propone quest’anno, sabato 12 e domenica 13 maggio, degustazioni di cibo e musica con “condimenti musicali” dagli anni ’50 fino ai giorni nostri.

Girovagando tra gli stand, posizionati da San Nazario al Solaro, passando per via Malocello e piazza Patrone, potremmo provare con mano se è vero che il suono cambia la percezione del cibo, gli acuti esaltano l’acidità, i suoni arrotondati esaltano la dolcezza e il blues fa sembrare più buono il cibo. Gourmet e musica, dunque, il tema della “festa nella festa”, che promette di far divertire tutta Varazze sotto il segno del buon cibo e della buona musica.