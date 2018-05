Savona. Erano stati trovati, nati da pochi giorni e senza madre, affamati e sofferenti in via Ponzone, nel quartiere della Villetta a Savona; due gattini sono stati presi in cura dai volontari della Protezione Animali, che sono riusciti a svezzarli artificialmente e pazientemente.

Ora sono guariti ed autosufficienti e cercano casa, come un’altra cucciolata di gattini recuperati, in identiche condizioni, in piazza Martiri della Libertà.

Foto 2 di 2



Gli interessati li possono vedere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735, facebook “Enpa Savona”.