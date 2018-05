Savona. Clima da fine campionato nella partita tra Savona e Valdinievole Montecatini. La squadra ospite, già retrocessa, composta in gran parte da giovanissimi, ha ceduto per 6 a 0 ai biancoblù che hanno onorato l’impegno al massimo, cercando di salutare in bellezza una stagione contraddistinta più da delusioni che da soddisfazioni.

La cronaca. Marcello Chezzi sceglie il seguente undici: Bellussi, Vittiglio, Grani, Guarco, Ferrando, Venneri, Tognoni, Fofana, Saccà, Balestrero, Bacigalupo.

In panchina siedono Stavros, Pare, Bruzzone, Gallo, Lazzaretti, Massa, Severi, Pettenon, Gomes de Pina.

Il Valdinievole Montecatini guidato da Ennio Pellegrini gioca con Baldi, Carlesi, Ghimenti, Politelli, Gabrieli, Agrifogli, Ciccone, Di Nardo, Mitta, Gianardi, Gjepali.

Pronti a subentrare Bellini, Iavarone, Cimiero, Bassetti, Marinelli, Spicciani, Gariboldi, Ciocia, Russo.

Dirige la partita Francesco Croce della sezione Aia di Novara, con l’assistenza di Stefano Barale (Torino) e Andrea Mirarco (Treviso).

I biancoblù partono piuttosto decisi. Al 2° ci prova Ferrando: a lato. Poco dopo va alla conclusione Bacigalupo: para Baldi. All’11° Tognoni controlla al limite e calcia a rete: tiro leggermente deviato, Baldi è attento.

La pressione dei locali dà i suoi frutti al 16°. Il Savona conquista un calcio di rigore per un atterramento di Tognoni e Balestrero lo trasforma: 1 a 0.

Al 22° il raddoppio: Bacigalupo serve un ottimo pallone Saccà che fredda Baldi in disperata uscita. Gli Striscioni, non paghi, continuano a fare la partita e al 27° arriva la terza rete: assist dalla sinistra di Balestrero per Tognoni che in tuffo di testa mette in rete.

Al 33° ci prova Gjepali: para Bellussi. Al 34° una conclusione di Guarco si spegne sul fondo. I biancoblù calciano il quarto corner della loro partita; palla in mezzo, la difesa ospite riesce a sventare.

Al 42° tiro di Saccà: palo. Il quarto gol arriva al 44°: palla da Saccà a Tognoni che trafigge il portiere.

A metà partita il Savona conduce per 4 a 0.

Nel secondo tempo il Valdinievole Montecatini si presenta con Iavarone al posto di Politelli; al 6° entra Bassetti per Gianardi. Al 7° Chezzi manda in campo Gallo per Guarco.

All’8° Tognoni realizza la tripletta personale firmando il gol del 5 a 0. Al 10° entra Lazzaretti al posto di Fofana.

Al 13° dentro Gariboldi per Gjepali. Al 14° conclude Bacigalupo: fuori. Al 15° Pettenon prende il posto di Saccà. Al 24° Tognoni lascia il posto a Bruzzone.

Al 27° un altro tentativo di Bacigalupo termina a lato. Al 28° Cimiero sostituisce Ciccone.

Al 32° il Savona arrotonda il risultato con la rete di Bacigalupo: 6 a 0. Poi, l’ultimo cambio, tra i pali: Stavros per Bellussi. Tra gli ospiti, al 36°, entra Russo per Mitta.

I biancoblù evitano di infierire sui malcapitati avversari e la partita si conclude così. Il Savona ottiene la sedicesima vittoria in campionato e chiude al settimo posto.