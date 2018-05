Savona. “Sono persone meravigliose e che, incredibile ma vero, amano Savona“. Così Maurizio Scaramuzza, assessore alle Manifestazioni del Comune di Savona, “saluta” i membri della banda musicale di Villingen-Schwenningen, arrivati questa mattina sotto la Torretta, che domani saranno ospiti della Banda Forzano per un doppio concerto alle 17 (in piazza Duomo) e alle 21 (in piazza Sisto IV).

Il primo appuntamento, incluso nell’ambito della grande manifestazione “Savona Città dei Bambini” (che prevede quasi 60 eventi in due giorni in tutto il centro città), vedrà protagonisti i giovani di entrambe le compagini: la Forzano Junior Band e la Jugendkapelle. Alla sera, invece, i due gruppi si esibiranno al gran completo in un concerto di fronte al Municipio.

di 5 Galleria fotografica A Savona la banda di Villingen-Schwenningen









L’iniziativa rientra nel “rinnovato” gemellaggio tra Savona e la cittadina tedesca: “Un gemellaggio al quale tengo particolarmente – commenta Scaramuzza – Rappresentanti di Villingen sono già venuti più volte e, grazie anche alla Banda Forzano, siamo riusciti in questo piccolo miracolo, in tempi economicamente bui, di avere qui la loro banda. Sono felice ci sia la possibilità di riallacciare un discorso che purtroppo negli ultimi anni, non so perché, si era perso”.

“All’interno della Città dei Bambini non potevano che far suonare i giovani – spiega il presidente della Banda Forzano, Glauco Desalvo, annunciando il primo dei due concerti – Alla sera invece suoneremo tutti insieme. E’ un piacere enorme poter accogliere per la prima volta la banda giovanile ed essere finalmente in grado di riallacciare legami interrotti da un po’ di anni”.