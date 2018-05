Savona. E’ pronta a partire la quarta edizione di “WhyBio?”, un progetto che nasce nel 2015 attualmente organizzata da Fiva Confcommercio in collaborazione con Indaco, agenzia di Savona; con il patrocinio del Comune di Savona e della Regione Liguria ed infiniti partners che hanno voluto fortemente collaborare a questa manifestazione.

La mostra-evento si svolgerà dal 18 al 20 maggio nella Fortezza del Priamar di Savona e attira, come ogni anno, un vasto pubblico proveniente da tutto il nord Italia, un sicuro volano turistico anche per la città di Savona.

Maria Zunato, assessore allo sviluppo economico e attività produttive del Comune di Savona, commenta: Sono lieta di inaugurare questa quarta edizione di ‘WhyBio?’, un evento che ha visto una crescita significativa nel tempo, sia sotto il profilo della qualità degli operatori del settore, sia sotto il profilo delle nuove sensibilità e dell’approccio al ‘naturale’. La terra ci offre grandi possibilità, tocca a noi orientare e promuovere nuove metodologie di sviluppo sostenibile legate al biologico e al biodinamico. Questa mostra-evento, come amano definirla gli organizzatori, deve diventare sempre di più uno spazio ed una occasione di confronto finalizzato al miglioramento della qualità della vita: nutrendosi di cibo sano si rimane in salute”.

L’assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza, aggiunge: “Ormai ‘Whybio?’ sta diventando uno degli appuntamenti clou della città di Savona, sono molto felice che quest’anno venga inserito in maniera importante anche il mondo sportivo e ancor di più il mondo paralimpico, visto che il mio assessorato sta puntando prepotentemente su questo tasto. Sarà un piacere ed un onore per me partecipare all’inaugurazione e a più eventi possibile nell’augurio che la manifestazione cresca sempre di più, attirando non solo i cittadini savonesi ma portando sulla fortezza anche abitanti della provincia e turisti”.

I temi trattati sono prevalentemente dedicati ad uno stile di vita sano, al benessere, alla salute, alla cura della persona anche in tema di alimentazione, alle eccellenze enogastronomiche, alla mobility, ecosostenibilità, etica, energia, bioedilizia, design, domotica, ambiente, riciclo ed innovazione.

La manifestazione presenta un ricchissimo programma con eventi, workshop, conferenze per sviscerare ogni tematica e sviluppare la propria curiosità. Passeggiando inoltre tra gli spazi espositivi si potranno degustare prodotti naturali, biologici e scoprire così interessanti soluzioni per il nostro benessere e la nostra salute (cosmesi, abbigliamento, alimentazione, cura del corpo, ecc.) Anche gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti… a loro sarà dedicata una zona ove riceveranno una rilassante accoglienza, lontano dallo stress quotidiano.

Importanti eventi serali illumineranno la Fortezza del Priamar: venerdi 18 maggio con “Aperighiotto”, apericena in visual food e cucina naturale il cui incasso sarà totalmente devoluto per beneficenza. La cifra sarà destinata allo sport paralimpico ed in particolare per aiutare gli atleti paralimpici del nuoto che, per la prima volta, potranno accedere al trofeo internazionale Nico Sapio nella batteria organizzata da Finp e Cip.

Sabato 19 maggio si tiene la “WhyBio night”, con arte e sport senza barriere, ci permetterà di conoscere di persona il mondo dello sport paralimpico grazie alla presenza di atleti pluri-medagliati delle varie discipline unitamente a momenti di musica, moda, arte, in collaborazione con alcune attività del territorio.

Novità dell’edizione 2018 è la creazione de “La Fonderia” spazio multidisciplinare (Sala Sibilla) ove si potrà ammirare un’ importante mostra artistica a tema “La natura… un bene prezioso”, spazi lab ad orari prefissati per i visitatori ed esposizioni tematiche dedicata ad un pubblico alla ricerca di nozioni e curiosità “fuori dal comune”.

Tutta la manifestazione sarà supportata dalla social room all’interno de “La Fonderia” Spazio multidisciplinare ove sarà presente anche la redazione di WhyBiomag (magazine online) nato nel 2015 che, con i temi trattati, ha già superato la soglia di oltre 80 mila utenti. Il programma completo è disponibile sul sito www.whybio.it e sulla pagina facebook @whybio.

L’inaugurazione si terrà venerdì 18 maggio 15.30. La rassegna resterà aperta venerdi dalle 15.30 alle 23, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19.30. L’ingresso è libero, si accede con gli ascensori sul lato delle gallerie.