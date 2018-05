Savona, al teatro Chiabrera debutta l’Edipo Re dei “Coribanti”

Savona. Debutta questa sera “Edipo Re”, lo spettacolo messo in scena quest’anno dal grumo teatrale de “I Coribanti” del liceo classico “Chiabrera” di Savona.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 al teatro Chiabrera di Savona dove, come ormai da tradizione, gli studenti del liceo savonese presenteranno il loro lavoro.

L’adattamento di “Edipo Re” realizzato dai Coribanti porta in scena la psicoanalisi: “Si è scelto di privilegiare la prospettiva psicoanalitica perché è potentemente evocativa e perché sfido qualsiasi contemporaneo a non associare immediatamente il nome di Edipo alla psicoanalisi” spiega la regista Simonetta Guarino.

“L’azione scenica ci presenta l’Inconscio attraverso una scomposta attività onirica, i contenuti della quale agiscono sul palcoscenico come nel ‘teatro interno’ di ognuno di noi spettatori. In mezzo a questa diatriba onirica il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, e il padre della psicologia analitica, Carl Gustav Jung, approfondiscono in tempo reale pratica e teoria. Ma altre forze agiscono nello stesso teatro: censure, convenzioni culturali, ruoli sociali… Però appena entra in scena il Salotto dell’Epoca, che cerca di recuperare una più confortevole sicurezza, ecco che arrivano gli attori-personaggi della tragedia, portando, come spesso il teatro ha saputo fare, un forte elemento sovversivo e perturbante che chiede di essere elaborato anche nella collettività oltre che nell’intimità della nostra solitudine” conclude la regista.

Dopo la “prima” di questa sera i Coribanti porteranno in scena l’Edipo Re il: 17 maggio 2018, alle ore 10 nel Teatro Greco di Palazzolo Acreide (SR); giovedì 24 maggio alle ore 21 al Teatro “don bosco” di Varazze; venerdì 6 luglio, alle ore 21, sul palco delle Boschine di Varazze e domenica 15 Luglio, alle ore 21.30, in piazza della Vittoria a Spotorno.