Savona, al campus universitario un convegno su infrastrutture e mobilità sostenibile nel savonese

Savona. Infrastrutture e mobilità sostenibile per dare un futuro al savonese, ma anche all’intero ponente ligure: è questo il tema del convegno organizzato per il prossimo 24 maggio dalla Cisl per il rilancio dei nostri territori regionali.

In questa ottica, a partire dalla relazione introduttiva del segretario generale della Cisl di Imperia Savona Claudio Bosio, verranno stimolati gli interventi di: Giacomo Giampedrone, assessore regionale a lavori pubblici e infrastrutture; Monica Giuliano, presidente della Provincia di Savona; Luciano Pasquale, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Imperia, Savona, La Spezia); Paolo Emilio Signorini, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Federico Delfino, responsabile del Campus universitario di Savona. I lavori saranno chiusi con le considerazioni finali del Segretario Generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Il convegno si terrà giovedì 24 maggio a partire dalle 14.30 presso il campus universitario di Savona (Aula AN 2).