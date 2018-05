Savona, 48enne investito in corso Tardy e Benech: portato al San Paolo

Savona. Un uomo di 48 anni è stato investito questa mattina in corso Tardy e Benech. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 7.

Sul posto sono immediatamente intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona.

Il 48enne ha riportato un trauma cranico, fortunatamente non grave, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.