Savona, 300 ragazzi delle scuole alla scoperta dei tesori del museo di Santa Rossello

Savona. Associazione Aiolfi e Comune, assessorato alle Politiche Giovanili, portano gli studenti alla scoperta dei tesori e della storia del museo di Santa Rossello. L’iniziativa è rivolta a più di 300 ragazzi delle scuole savonesi. Lo scopo dell’iniziativa è portare i giovani a scoprire i tesori artistici e culturali nascosti nella città di Savona.

Dopo il successo dell’anno scorso dove i ragazzi erano stati condotti nelle sale e nelle stanze di Palazzo Sisto, quest’ anno toccherà ad un’altra bellezza cittadina, il Museo di Santa Rossello.

Il progetto consta in una serie di incontri volti a far conoscere la storia di Savona.

Il primo appuntamento sarà domani alle ore 9 presso il Museo di Santa Rossello per inaugurare insieme l’avvio del progetto e per dare ogni delucidazione sull’iniziativa.

Ecco il calendario per le visite al Museo “Santa Rossello” in Savona da parte di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado

Scuola Mazzini: classe IV C – 15 maggio 2018, ore 9

Scuola Rusca: classe II e IV – 17 maggio 2018, ore 11

Scuola media Lavagnola: classi I media – 18 maggio 2018, ore 9; classe II media – 18 maggio 2018, ore 10

Scuola Mazzini: classe V C – 22 maggio 2018, ore 9

Scuola Villapiana: classe I media – 28 maggio 2018, ore 9; classe II media – 28 maggio 2018, ore 10.

In totale per ora si tratta di otto classi: tutte le visite saranno effettuate dal punto di vista artistico-culturale a cura di Mario Accatino, Silvia Bottaro e Maria Antonietta Lamberti.