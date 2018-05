Sassello, sessantenne cade da un muro di circa 4 metri di altezza: intervento dell’elisoccorso

Agg. Ore 15:00. Fortunatamente le operazioni di recupero della sessantenne ferita in seguito alla caduta sono andate a buon fine. La donna, a bordo dell’elisoccorso, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sassello. Brutta disavventura per una sessantenne, vittima di un grave incidente questo pomeriggio. Una manciata di minuti prima delle 14, nei pressi delle scuole medie, per cause ancora da accertare, la donna è scivolata da un muro, alto circa 4 metri, ed è caduta rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della croce rossa di Sassello e il personale del 118. A preoccupare il personale medico, che al momento si trova ancora sul luogo dell’accaduto, un brutto trauma cranico.

Per il recupero della sessantenne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Aggiornamenti in corso