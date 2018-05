Santuario, proseguono gli eventi per ricordare le visite di Pio VII e Benedetto XVI

Savona. Proseguono le iniziative al Santuario di Savona per celebrare due importanti anniversari: quello dell’incoronazione della statua della Madonna da parte di Pio VII, risalente al 10 maggio 1815, e quello “tondo” della visita di Benedetto XVI, avvenuto esattamente 10 anni fa, il 17 maggio 2008.

Dopo la messa di ieri sera, presieduta dal vescovo emerito Vittorio Lupi e concelebrata dall’attuale pastore monsignor Calogero Marino e dal vicario diocesano don Angelo Magnano con la partecipazione di numerosi fedeli, appuntamento per domenica prossima 13 maggio: celebrazioni eucaristiche alle 9.30, alle 11 e alle 17.30. Il programma prevede fra l’altro l’apertura del Museo del tesoro e una rievocazione storica con figuranti di “A-Storia” che interpreteranno Pio VII e i soldati napoleonici: alle 11.30 sarà raccontata la prigionia del papa cesenate, alle 16 la sua liberazione e l’incoronazione della statua mariana. Dalle 10.30 alle 18, nelle sale del Palazzo delle Azzarie, sarà ancora visitabile la mostra sul periodo napoleonico, inaugurata ieri e organizzata dall’associazione “A-Storia”.

Dalle 15 alle 17, sulla piazza del Santuario, è invece in programma un’attività di animazione per i bambini e famiglie, al termine della quale è previsto un momento di preghiera e riflessione in Basilica con il vescovo monsignor Calogero Marino. Sarà possibile pranzare presso gli esercizi commerciali nella zona e nel pomeriggio merenda per i bambini; in entrambi i casi a prezzo convenzionato.

Giovedì 17 maggio alle 10.30 verrà aperto il museo, alle 10.45 si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Porta un fiore alla Madonna” e infine alle 18 chiuderà la mostra. Tra gli enti promotori le iniziative, la Diocesi, il Comune di Savona, l’associazione “Santuario Attiva” e l’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, turismo e sport, in collaborazione con Opere Sociali e con il rettore della Basilica don Domenico Venturetti.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.santuariosavona.eu oppure contattare l’e-mail ufficio.pellegrinaggi@diocesisavona.it.