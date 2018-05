San Filippo Neri Albenga: si riparte con la conferma del tandem Pellegrino-Sportelli

Albenga. Non è ancora conclusa l’annata in corso ma la San Filippo Neri Albenga sta già programmando la stagione sportiva 2018/2019 ed il primo tassello è proprio la conferma ufficiale alla guida della prima squadra del tandem composto da Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli.

“Dopo un quadriennio dedicato alla ricostruzione completa del settore giovanile, portata a termine in questa stagione, che ha visto schierare dodici squadre dai Piccoli Amici nei vari campionati fino agli Allievi, è giunto il momento di far fare un salto di qualità anche alla prima squadra, dedicandosi al rinnovo del parco giocatori ed aumentandone quantità e numero – afferma il presidente del sodalizio giallorosso Alessandro Chirivì -. Il direttore sportivo Beppe Zanardini e gli allenatori si stanno già muovendo sul mercato per portare in giallorosso volti noti del panorama calcistico locale e giovani promettenti, che vogliano condividere il nuovo progetto tecnico-sportivo nascente”.

“I piani della società per le prossime stagioni sono ambiziosi – prosegue -, stiamo creando consenso ed entusiasmo attorno ad una prima squadra rinnovata, che dovrà fare da catalizzatore di partecipazione alla vita della società, portare all’esordio in prima squadra degli elementi più promettenti del settore giovanile e riportare famiglie e ragazzi allo stadio Riva, rinnovato col nuovo manto in erba sintetica la cui realizzazione inizierà nel mese di luglio e dovrebbe essere completata entro l’autunno, e dove siamo ansiosi di iniziare le attività di allenamento della prima squadra e del settore giovanile, e di disputare le gare ufficiali il prima possibile”.

“Ci sono davvero le premesse per disputare una stagione divertente ed entusiasmante, ed altre interessanti novità non tarderanno ad arrivare” conclude Chirivì.