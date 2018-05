Salvamento: applausi per i nuotatori di Cairo, Millesimo e Amatori Savona ai campionati regionali

Savona. Dopo i successi ai campionati regionali per categoria, ancora eccellenti risultati e 35 medaglie per le promesse savonesi del nuoto per salvamento.

Questa specialità comprende più gare: alcune in piscina, altre sulla spiaggia, nel mare e nei laghi. L’attività agonistica internazionale e internazionale si articola su prove individuali e/o staffette. Il tutto è finalizzato a simulare agonisticamente una situazione di salvataggio in acqua.

In Europa si prediligono le prove in vasca (nelle quali gli azzurri eccellono) ma negli ultimi anni l’Italia sta cercando di uniformarsi agli altri continenti introducendo le prove oceaniche, dominate a livello internazionale da australiani e neozelandesi.

Chi pratica questo sport, in grande crescita in Liguria e in tutte le regioni, deve essere in grado di nuotare nei vari stili e poi deve completare la preparazione acquisendo le tecniche di trasporto di soggetti in pericolo. Inserire nella seduta di allenamento gestualità diverse, accresce gli stimoli dell’atleta, a cui si aggiunge anche la motivazione fornita dall’utilità sociale di questa disciplina (vedi Sporting Club Millesimo, Rari Nantes Cairo e Amatori Nuoto Savona).

Vediamo i migliori piazzamenti e i titoli regionali dei savonesi nelle gare individuali e nelle staffette.

Andrea Tagliani, Filippo Carozzo, Giulia Malgrati, Rebecca Di Giosia, Valentina Tarditi e Robert Andrea Jaba sono saliti sul gradino più alto del podio con le staffette dell’Amatori Nuoto e della Rari Nantes Cairo.

Sul podio nelle gare individuali anche Diego Cerruti, Camilla Macii, Andrea De Luigi, Thomas Signori, Nikky Pregliasco, Alessia Gianbelluca, Ilaria Carle, Thomas Lovesio e Tommaso Nonnis.

Le finali dei campionati regionali primaverili per Esordienti A e B si sono svolte a Genova, alla Sciorba. Ecco i piazzamenti sul podio degli atleti savonesi.

Andrea Tagliani (Amatori Savona) Esordienti A

1° Manichino Pinne e Torpedo 1’20″9 oro

1° Manichino Pinne 34″7 oro

1° Trasporto Manichino 47″5 oro

Filippo Carozzo (Rari Nantes Cairo) Esordienti A

1° Nuoto ostacoli 50 metri 33″6 oro

3° Manichino Pinne 36″5 bronzo

Giulia Malgrati (Millesimo) Esordienti B

1ª Manichino Pinne 36″1 oro

Diego Cerruti (Amatori Savona) Esordienti A

2° Nuoto ostacoli 50 metri 33″7 argento

2° Manichino Pinne Torpedo 1’22″1 argento

2° Manichino Pinne 35″8 argento

2° Trasporto Manichino 52″7 argento

Camilla Macii (Amatori Savona) Esordienti A

2ª Manichino Pinne 43″4 argento

3ª Nuoto ostacoli 50 metri 39″1 bronzo

3ª Manichino Pinne Torpedo 1’31″2 bronzo

Marcel De Luigi (Amatori Savona) Esordienti A

3° Nuoto ostacoli 50 metri 34″1 bronzo

3° Manichino Pinne Torpedo 1’28″1 bronzo

Thomas Signori (Amatori Savona) Esordienti A

3° Nuoto ostacoli 50 metri 34″1 bronzo

3° Trasporto Manichino 53″7 bronzo

Staffetta ostacoli Esordienti B femminile

1ª Rari Nantes Cairo (I. Carle, C. Parigino, G. Parigino, Giambelluca) oro

Staffetta ostacoli Esordienti A femminile

2ª Rari Nantes Cairo (E. Carle, Cogliolo, Romeo, Di Giosia) argento

3ª Sporting Club Millesimo (Tarditi, Del Corpo, Genovese, Pregliasco) bronzo

Staffetta ostacoli Esordienti A maschile

1ª Amatori Nuoto Savona (Signori, De Luigi, Tagliani, Cerruti) oro

Rebecca Di Giosia (Rari Nantes Cairo) Esordienti A

1ª Trasporto Manichino 48″4 oro

2ª Manichino Pinne e Torpedo 1’30″3 argento

Nikky Pregliasco (Millesimo) Esordienti A

2ª Trasporto Manichino 56″4 argento

Valentina Tarditi (Millesimo) Esordienti A

1ª Manichino Pinne 42″4 oro

4ª Manichino Pinne e Torpedo 1’33″9

Alessia Giambelluca (Rari Nantes Cairo) Esordienti B

2ª Manichino Pinne 37″1 argento

Ilaria Carle (Rari Nantes Cairo) Esordienti B

3ª Manichino Pinne 39″0 bronzo

Robert Andrei Jaba (Rari Nantes Cairo) Esordienti B

1° Manichino Pinne 36″9 oro

Thomas Lovesio (Rari Nantes Cairo) Esordienti B

2° Manichino Pinne 37″1 argento

Tommaso Nonnis (Rari Nantes Cairo) Esordienti B

3° Manichino Pinne 44″0 bronzo

Roberta Romeo (Rari Nantes Cairo) Esordienti A

3ª Trasporto Manichino 57″8 bronzo

Staffetta manichino Esordienti A femminile

1ª Sporting Club Millesimo (Tarditi, Marchiori, Genovese, Pregliasco) oro

Staffetta manichino Esordienti A maschile

1ª Amatori Nuoto Savona (Cerruti, Signori, Rosa, Tagliani) oro

Staffetta mista Esordienti A femminile

1ª Sporting Club Millesimo (Corpo, Genovese, Pregliasco, Tarditi) oro

Staffetta mista Esordienti A maschile

1ª Amatori Nuoto Savona (Signori, Violante, De Luigi, Cerruti) oro