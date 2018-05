Rugby: le scuole De Amicis e Mameli in campo per le finali del Torneo Ravano

Savona. Domani alla Fiera del Mare di Genova, sul campo sintetico allestito all’interno del padiglione B Jean Nouvel, si terrà la finale di rugby per il 34° Torneo Ravano, 25ª Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione multisport dedicata alle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari della Liguria ed alle Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Dopo la fase provinciale disputata a Savona lo scorso 18 aprile, si arriva alle finali con due squadre in rappresentanza delle scuole De Amicis e Mameli. Le scuole savonesi hanno un nome da difendere al Ravano, infatti negli ultimi due anni c’è sempre stata una scuola biacorossa in finale: la scuola De Amicis ha conquistato il trofeo nel 2016 mentre l’anno scorso la scuola Colombo è giunta seconda.

Per quanto riguarda l’agonismo, nello scorso fine settimana ultime fatiche per l’Under 16 del Savona, in trasferta a Collegno. I biancorossi non sono riusciti a chiudere in bellezza, superati dai padroni di casa per 33 a 24.

Il Collegno è partito forte nel primo tempo ed è riuscito ad arginare la rimonta dei liguri nella ripresa. Formazione sperimentale con giocatori in ruoli nuovi e panchina corta hanno pesato sulla parte finale dell’incontro. Tutto sommato un incontro molto spettacolare, testimoniato dal sincero e prolungato applauso tributato alle due squadre alla fine del match. Menzione particolare per le prestazioni di Casarino, Gandini e Peluso.

Sono scesi in campo guidati da Costantino e Rossi: Lanfranchi, Gandini, Mazza, Dacstelli, Trentin, Ravera, Vezzolla, Bazzano, Nani, G. Scaletta, Musetti, Casarino, Tassinari, Spirito e Peluso.

Ultimo sforzo anche per Under 8 e 10, impegnati al Festival del Rugby al campo Pino Valle di Imperia. Alla fine delle gare l’Under 10 si è classificata quarta in graduatoria generale, superata nella finale dagli Orsi per 3 a 4, mentre l’Under 8 è andata sul podio, ottenendo il terzo posto, superando il Tigullio di Rapallo.