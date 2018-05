Rsu punto vendita Coop Varazze, la Uiltucs è la più votata

Varazze. “Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista Uiltucs alle elezioni Rsu del 31 maggio presso il punto vendita Coop Liguria di Varazze”. Lo afferma Roberto Fallara, segretario Uiltucs Territorio di Savona: la Lista Uiltucs infatti ha ottenuto 17 voti ottenendo 2 dei 3 seggi disponibili all’interno della Rsu.

La Lista Filcams Cgil ottiene 8 voti, La lista Fisascat Cisl ottiene 4 voti. “Ringraziamo tutti i candidati per la loro disponibilità e i lavoratori per la fiducia accordataci – prosegue Fallara – Esprimiamo apprezzamento anche per il buon lavoro effettuato da tutti i componenti della Commissione elettorale che hanno permesso il preciso svolgimento delle operazioni di voto”.

“Da domani come Uiltucs continueremo nel nostro lavoro sindacale con spirito unitario per rappresentare al meglio le istanze di tutti i lavoratori” conclude.