Savona. “Chi non è venuto sabato a Why bio per la primissima presentazione del libro di Marzia può rimediare oggi alla Feltrinelli Point di Savona, alle ore 18.30, noi restiamo umili e il segnalibro ve lo regaliamo lo stesso”. Con queste parole Fattoria dei Pistacchi annuncia il secondo appuntamento con la presentazione del libro di Marzia Pistacchio dopo il successo di pubblico ottenuto in una narrazione emozionante ed emozionata nel primo incontro nella cornice del Priamar.

Oggi, quindi, dalle 18,30, nella libreria di via Astengo l’autrice sarà presente per presentare il suo lavoro che prende ispirazione della rubrica di Ivg.it per diventare il libro dal titolo “Rosso Pistacchio, ricette e storie crude”.

L’opera è una raccolta degli articoli di costume e società usciti per la rubrica “Rosso Pistacchio” di “Ivg.it”, alla quale si aggiungono alcuni racconti inediti della stessa autrice. Il libro parla di cibo, quel cibo che Marzia ama tanto, e lo utilizza come pretesto per dare vita a storie carnali, ridicole, inquietanti, e quasi sempre poetiche. E ad accompagnare i testi, ci sono le oniriche illustrazioni dell’artista Giusy Ghioldi.

“Marzia Pistacchio è tanta roba, – si legge nella quarta di copertina del libro a firma del direttore di IVG.it Andrea Chiovelli – Marzia Pistacchio è straripante, Marzia Pistacchio è un tornado. Scegliete pure l’espressione che preferite, tanto il senso è quello. Chi la conosce, chi la incontra per la prima volta, chi ha la sventura di dover lavorare con lei se ne accorge immediatamente. Marzia è un ciclone, ti travolge, ti sballotta. Ti conquista. Non ammette pausa o riposo dall’inventiva di chi ha accanto, ma non nega, mai, neppure una briciola di se stessa. E’ un continuo fluire di idee e di emozioni. Per usare una metafora culinaria (come ama fare lei), ti frulla la testa e ti farcisce il cuore. O la ami o la odi. La stragrande maggioranza delle persone, in realtà, finisce per amarla, tanto è l’entusiasmo che ti dona in ogni cosa che fa”.

Oltre ad essere scrittrice, Marzia Pistacchio è docente e truccatrice teatrale, e negli anni ha abituato il pubblico che la segue allo stupore per i suoi lavori e per i progetti fotografici che conduce in coppia con Marco Toschi, compagno nella vita e nel lavoro.

Da circa un anno, poi, ha lasciato riemergere anche la vena letteraria che teneva carsicamente sepolta, e proprio grazie ad IVG.it, ha iniziato a raccogliere i propri pensieri sotto forma di racconti e storie estemporanee. E’ nata così la rubrica ‘Rosso Pistacchio’ che, settimana dopo settimana, ha conquistato sul magazine e sui social frotte di lettori, appassionati e soprattutto molto partecipi.

Nei racconti di Marzia c’è tanto delle sue radici meridionali, ma anche moltissimo amore per Savona che la ha accolta e amalgamata con la Liguritudine in un impasto strano e intrigante. Dalla raccolta di questi racconti, arricchiti da alcuni inediti, è nato il libro di ricette sui generis “Rosso Pistacchio, ricette e storie crude”.