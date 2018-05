Rixi replica al Pd: “Su Benveduti nessuna incompatibilità”

Regione. “L’assessore Andrea Benveduti ha la nostra piena fiducia perché ha tutte le capacità tecniche e umane per poter svolgere al meglio il proprio incarico in Regione nell’interesse dei liguri e del tessuto imprenditoriale locale”. Così il vicepresidente del gruppo Lega alla Camera e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi risponde alle dichiarazioni del consigliere Lunardon in merito all’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Il dubbio sollevato dal gruppo Pd sull’incompatibilità di incarico rispetto alla sua esperienza lavorativa è del tutto infondato: sono state fatte attente e circostanziate verifiche, nella massima trasparenza di legge, da parte degli uffici regionali competenti, che non hanno riscontrato nessun estremo di eventuali conflitti d’interessi” prosegue Rixi.

“Infine, fa proprio ridere che sia il Pd a parlare di conflitti di interesse, un partito che ha da sempre intrecciato relazioni di interesse con banche e lobby di potere, anche in Liguria” conclude il vicepresidente del gruppo Lega alla Camera e segretario della Lega Liguria.