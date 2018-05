“Ripartiamo dai fondamentali”, il Pd riparte dall’ascolto e dal dialogo con i cittadini

Provincia. Si chiama “Ripartiamo dai fondamentali” il nuovo ciclo di incontri lanciato dal Pd provinciale savonese che si propone di aprire un percorso nuovo di analisi e formazione per poter ricostruire l’agenda delle priorità e dei bisogni dei nostri cittadini e del nostro territorio.

“L’esito del 4 marzo e il cammino che dovremo percorrere ci impongono di affrontare con coraggio ed umiltà la discussione sulle ragioni della sconfitta e sulla sostanza delle nostre politiche di questi anni: cosa dobbiamo confermare e cosa dobbiamo cambiare. E perché – spiega Giacomo Vigliercio, degretario provinciale del Partito Democratico – Lo possiamo fare solo ripartendo dai fondamentali, dalle scelte su chi vogliamo rappresentare e come, dai temi di fondo su come si produce e distribuisce la ricchezza, dal grande bisogno di sicurezza e di giustizia sociale che la nostra società esprime. Anche la funzione di opposizione parlamentare che svolgeremo non potrà basarsi solo sul contrasto alle scelte della maggioranza (sempre che riescano a formare un Governo). Scelte che già si profilano in tutto il loro carattere contraddittorio ed iniquo, ma dovremo avere una nostra idea, rinnovata e rimotivata, del futuro dell’Italia e dell’Europa”.

“Per questo – prosegue il segretario provinciale – come Federazione del Pd di Savona abbiamo deciso di organizzare una serie di iniziative pubbliche dal titolo ‘Ripartiamo dai fondamentali: le ragioni di un cambiamento profondo del nostro rapporto con la società e la condizione delle persone’. Solo ripartendo dai fondamentali potremo elaborare la nostra idea, darle un’identità definita e condividerla con le persone. E insieme alle persone farla diventare grande”.

Il primo di questi appuntamenti si terrà venerdì 18 maggio, a Savona, presso la Sms Serenella di Fornaci, alle 21, ed avrà come argomento “I redditi delle persone e delle famiglie, tra lavoro e non lavoro: contrastare le diseguaglianze.” Si affronteranno i temi del reddito di inclusione e del contrasto alla povertà, gli ammortizzatori sociali, l’equo compenso, il salario minimo e la garanzia dei diritti contrattuali.

Parteciperà il senatore Tommaso Nannicini, componente della segreteria nazionale del Pd, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

“Vogliamo fare un passo avanti nella comprensione delle cose e nella promozione di una partecipazione consapevole alle scelte per il futuro – conclude Giacomo Vigliercio – Pensiamo di non poterlo fare da soli, ma con un confronto aperto con tutti coloro che vorranno partecipare”.