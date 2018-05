Albenga. “Sembra di viaggiare su un carro bestiame”. La protesta arriva da una passeggera del treno regionale veloce 1689, partito da Albenga alle 14.06 e diretto a Milano Centrale, che descrive condizioni di viaggio decisamente precarie.

“Sono indignata per il servizio offerto da Trenitalia per il rientro di questo ponte. Siamo tutti ammassati e c’è chi è seduto per terra. Risulta inoltre impossibile raggiungere qualsiasi bagno e molte delle porte per scendere dai vagoni risultano guaste e di conseguenza bloccate” racconta la viaggiatrice.

“È vergognoso dover viaggiare in questo modo visti i costi dei biglietti” conclude la passeggera indignata.