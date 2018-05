Albissola Marina. Ciò che non si è riusciti a fare sul piano istituzionale, con il respingimento del referendum per la fusione dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, lo ha fatto una squadra di calcio.

L’Albissola 2010 ha catturato tifosi e acceso la passione in entrambe le cittadine, giocando sul terreno di Grana che si trova il riva al Sansobbia, proprio nei pressi del confine tra i due territori comunali.

di 14 Galleria fotografica È Serie C: la festa si sposta ad Albissola









Un altro miracolo di questa squadra, che entra nell’élite del calcio e diviene la quinta forza della regione, dopo Sampdoria, Genoa, Spezia e Virtus Entella.

La compagine biancazzurra ha fatto rientro in prima serata da Forte dei Marmi ed è stata accolta dall’entusiasmo dei tifosi. Gli stessi che l’hanno supportata oggi sul campo versiliese, ed altri ancora.

Muniti di bandiere, fumogeni e ancora tanta voce, i sostenitori albissolesi, i Züeni, sono partiti dalla vecchia stazione nella direzione del Prana, dov’era attesa la squadra.

La via Aurelia è stata letteralmente invasa dai tifosi che, con la loro gioia, hanno continuato a cantare ed esultare lungo la strada. Poi, l’arrivo al Prana. A ricevere la società sportiva c’erano rappresentanti di entrambi i comuni. Quindi, applausi e cori per il patron Giampiero Colla e per l’allenatore Fabio Fossati. E, per concludere, fuochi d’artificio sulla spiaggia.

La festa continuerà per tutta la sera. Alla Serie C, la grandissima sfida del professionismo, alle future sfide con squadre quali Pisa, Monza, Piacenza, Siena, Pistoiese e Lucchese, l’Albissola calcistica inizierà a pensarci domani.