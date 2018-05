Cairo Montenotte. Dopo gli appuntamenti organizzati nelle sedi di Fossano, Mondovì e Ceva, il quinto incontro organizzato dal Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese si terrà domani, mercoledì 16 maggio, a partire dalle ore 15, a Cairo Montenotte dove l’avvocato Marco Cuniberti è pronto ad informare sulle novità in tema di trattamento dei dati.

Il prossimo 25 maggio diventerà applicabile il Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD, più conosciuto con l’acronimo inglese GDPR, “General Data Protection Regulation”): si tratta della nuova normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali che per la prima volta sarà la stessa per tutti i paesi dell’Unione.

Questi incontri gratuiti sono stati pensati ed organizzati dal CFPcemon per le aziende e i professionisti del territorio per cercare di supportare tutti i titolari di trattamenti di dati personali che dovranno adeguarsi alle nuove regole, grazie all’esperienza in materia e la preparazione dell’avvocato Marco Cuniberti.

“Il CFPCemon è una Società consortile che da oltre 60 opera in provincia di Cuneo a servizio del territorio nelle tematiche relative a Formazione, Orientamento, Servizi al Lavoro e Servizi per le imprese” spiega il Direttore Mario Barello.

“La vicinanza geografica alla Valle Bormida ha sempre favorito la partecipazione di utenti di quei territori ad attività proposte dalle sedi cuneesi. Negli ultimi anni si è incrementata la collaborazione con aziende Valbormidesi soprattutto per la formazione dei loro addetti. Nell’ottica di dare un miglior servizio al territorio all’inizio del 2017 abbiamo aperto un ufficio in Via Allende, 2 a Cairo Montenotte grazie alla disponibilità e collaborazione dell’Istituto Superiore IIS Patetta. Per la nostra realtà, l’incontro del prossimo 16 maggio rappresenta un importante momento per promuovere la nostra attività con un appuntamento che ha riscontrato successo nelle analoghe iniziative proposte nelle sedi di Ceva, Mondovì e Fossano dove hanno partecipato oltre 250 tra aziende, imprese e Professionisti” conclude Barello.

L’incontro inizierà alle ore 15 di mercoledì 16 maggio presso la sede di Cairo Montenotte, IIS Patetta Via Allende 2. Per informazioni dettagliate e per prenotare il posto, telefonare in orario di ufficio a CFPCemon n 0174701284 oppure visitare il sito web www.cfpcemon.it.