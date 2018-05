Regione, via libera dalla giunta a 4 mln di euro per gli enti locali

Liguria. È stata approvata la delibera di Giunta con la quale Regione Liguria concede agli Enti locali ulteriori quattro milioni di euro di spazi finanziari. Questa somma si va ad aggiungere ai cinque milioni messi a disposizione con delibera datata 21 febbraio 2018.

“Si tratta di risorse economiche destinate a favorire gli investimenti del proprio territorio, per le quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi” sottolinea il capogruppo FI in Regione Angelo Vaccarezza.

“Regione Liguria, preso atto che al 31 marzo risultavano pervenute istanze di richiesta da parte degli Enti locali superiori ai cinque milioni di euro già messi a disposizione, ha erogato questo ulteriore stanziamento per venire incontro alle richieste degli Enti stessi e al fine di agevolare le loro spese di investimento mediante l’utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell’ottica di uno sviluppo serio e controllato del territorio”.