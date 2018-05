Regione, semplificazione per i Puc comunali: ecco cosa cambia

La Regione Liguria ha emanato le linee guida contenenti criteri e modalità per la redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e del PUC semplificato, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale).

Queste linee guida sono volte a fornire uno schema complessivo delle norme del PUC, caratterizzato dalla completezza ed essenzialità dei contenuti e dalla rispondenza alla legislazione regionale e nazionale in materia urbanistico – edilizia, in modo da evitare, da un lato, carenze nei contenuti e, dall’altro, la redazione di testi normativi con contenuti puramente descrittivi o strutturati in maniera troppo complessa e articolati in più fascicoli.

“L’obiettivo del provvedimento – ha commentato Angelo Vaccarezza Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia Regione Liguria – è quello di arrivare a normative dei PUC dei Comuni liguri che, nel rispetto delle decisioni locali, siano caratterizzate da un impianto comune che ne permetta l’applicabilità e la leggibilità in modo uniforme sull’intero territorio della nostra Regione, in modo tale da superare, nel tempo, l’attuale quadro prescrittivo caratterizzato dalla frammentazione e dalla variabilità, da Comune a Comune, dei testi normativi dei piani e strumenti urbanistici”.

“Una disciplina normativa chiara e uniforme, infatti, consentirà agli amministratori locali di redigere i PUC senza poi incorrere in eventuali problemi. Le linee guida rappresentano un provvedimento in nome della semplificazione e del buon governo del territorio”.