Regione, approvato il progetto per l’organizzazione di OrientaMenti 2018

Regione. La Regione Liguria ha approvato il progetto (presentato da Alfa e depositato agli atti del servizio università e politiche giovanili) per l’organizzazione di “OrientaMenti 2018”. Ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza.

La manifestazione, che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre, rappresenta un percorso unico di eventi rivolto ai giovani, al sistema educativo, ai temi scientifici, alle nuove tecnologie e alle professioni del mare. Nello specifico saranno realizzati: OrientaMenti Scienza, nell’ambito del Festival della Scienza, dal 25 ottobre al 4 novembre; OrientaMenti SailOr, la nave dell’orientamento alle professioni del mare, dal 27 al 30 ottobre; OrientaMenti, dal 13 al 15 novembre; WorldSkills Liguria, dal 13 al 15 novembre; OrientaMenti CareerDay dal 13 al 15 novembre; OrientaMenti Forum, dal 13 al 15 novembre.

“La manifestazione costituirà per i giovani e le loro famiglie un mezzo importante per ricevere informazioni e strumenti di orientamento verso gli studi superiori e universitari, i percorsi formativi professionalizzanti, il mercato del lavoro e le opportunità di inserimento – ha dichiarato Angelo Vaccarezza – in continuità con quanto già realizzato nelle edizioni precedenti e allo scopo di portare OrientaMenti ad essere tra le prime manifestazioni a livello nazionale in materia di orientamento, verrà proposta come un vero e proprio ‘villaggio dell’orientamento’ in tutta l’area del Porto Antico di Genova, in modo che possa attrarre visitatori anche da fuori regione, mostrando le eccellenze liguri, trasformando il capoluogo nel cuore della discussione sui temi dell’alternanza scuola-lavoro, dell’apprendistato, delle nuove professioni, dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita, della promozione della formazione professionale con l’adesione alla Vocational Skills Week promossa dalla Commissione Europea, delle competenze chiave e dei maggiori temi di attualità che riguardino il binomio formazione-lavoro”.