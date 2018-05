Recupero dell’ex mattatoio, dura replica di Canepa ad “Alassio per noi”

Alassio. “Con l’arroganza e la presunzione di chi è sempre convinto di sapere tutto, il consigliere Galtieri e l’ex consigliere Parodi confondono una vicenda puramente tecnica con questioni politiche”. Così il primo cittadino di Alassio Enzo Canepa replica alle accuse dei suoi avversari sulla questione del recupero dell’ex mattatoio.

“Eppure dovrebbero sapere che sulle gare – peraltro gestite dalla Provincia – l’Amministrazione comunale non ha competenze. Spiace apprendere che certe forze politiche esultino e gioiscano per ogni imprevisto: per perseguire i loro fini politici, arrivano persino a remare contro la Città stessa” aggiunge Canepa.

“La nostra Amministrazione è la prima, nella storia di Alassio, a portare avanti questo progetto importantissimo, che la Fenarina e la cittadinanza attendevano da decenni. Come da norma, si procederà alla nomina della nuova commissione. Abbiamo richiesto la massima celerità. La gara andrà avanti, con buona pace di chi, come loro, non desidera il bene di Alassio” conclude Enzo Canepa.