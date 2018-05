Reati fiscali e “tasse” sulle slot machine non versate: l’imprenditore Giovanni Cetriolo in manette

Savona. Reati fiscali e peculato per un danno al Fisco di circa un milione di euro. Sono queste le accuse contestate dalla guardia di finanza all’imprenditore Giovanni Cetriolo che questa mattina è finito in carcere in esecuzione di una misura di custodia cautelare.

In manette insieme a lui, ma agli arresti domiciliari, è finita anche la moglie, che avrebbe partecipato alle attività illecite. L’ipotesi della Procura è che, a partire dal 2012, la coppia abbia attuato una serie di raggiri per evitare di pagare le tasse relative ad una serie di società a loro intestate.

Secondo l’accusa contestata dalla guardia di finanza di Savona “i due coniugi, già a partire dal 2012, a fronte di un debito erariale di svariate centinaia di migliaia di euro – derivante perlopiù da evasione fiscale – si erano formalmente spogliati di ogni loro bene e, attraverso una serie di fittizie cessazioni, cessioni e di altri atti fraudolenti e simulati sul proprio patrimonio, pur proseguendo la loro attività di impresa e ricorrendo all’espediente di intestare fittiziamente le loro società a dei prestanome, erano riusciti a sottrarsi alla riscossione coattiva da parte dell’Erario”.

Da quanto trapelato finora, tra le contestazioni mosse a Giovanni Cetriolo e alla moglie nell’ordinanza di custudia cautelare ci sarebbe anche quella di non aver versato – in qualità di gestore di alcune slot machine – allo Stato il Preu, ovvero il prelievo erariale unico maturato sulle giocate (in questo caso i mancati versamenti sarebbero nell’ordine delle decine di migliaia di euro).

L’indagine delle Fiamme Gialle è stata coordinata dal pubblico ministero Massimiliano Bolla che, nei giorni scorsi, ha chiesto l’emissione delle due misure cautelari che sono state firmate dal gip Alessia Ceccardi ed eseguite stamattina.