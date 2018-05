Savona. Ora è matematico: la Rari Nantes Savona prenderà parte alla final six di Siracusa. I biancorossi, ora quinti in classifica perché staccati dall’Ortigia vittoriosa a Catania, pareggiando a Firenze hanno mantenuto la Florentia a 9 punti di distanza, divario ormai incolmabile dato che restano da giocare due giornate.

Nella prima frazione i liguri vanno per due volte avanti, con le reti di Damonte e Steardo, ma vengono raggiunti prima dal gol di Eskert e poi da quello di Coppoli. Saranno i due soli vantaggi dei savonesi.

Nel secondo tempo i locali passano a condurre con Bini, cui risponde Bianco in superiorità. La Florentia si porta sul più 2, con i gol di Razzi e Tommaso Turchini; accorcia le distanze Grummy.

Missiroli prende il posto di Soro tra i pali del Savona. Il terzo periodo vede i toscani andare sul più 3, con le segnature di Bini e Coppoli. Ma nel giro di un paio di minuti e mezzo la formazione guidata da Angelini colpisce tre volte, con Damonte e con una doppietta di Milakovic, pareggiando i conti. L’ex Astarita realizza il 9-8, ma soli 41″ dopo Piombo ristabilisce la parità.

Nel quarto tempo le difese hanno la meglio, fino a 1’45” dalla sirena, quando Di Fulvio trasforma in rete una superiorità. Trascorrono 24″ e Sterdo realizza il gol del definitivo 10 a 10.

Persa la quarta piazza, la Rari Nantes Savona dovrà difendere la quinta dall’attacco della Canottieri Napoli. Prossimo impegno: sabato 12 maggio alle ore 18 alla Zanelli contro il Torino 81.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Rari Nantes Savona 10-10

(Parziali: 2-2, 3-2, 4-5, 1-1)

Rari Nantes Florentia: Cicali, Benvenuti, Eskert 1, Coppoli 2, F. Turchini, Bini 2, T. Turchini 1, Dani, Razzi 1, Tomasic, Astarita 1, A. Di Fulvio 2, Sammarco. All. Roberto Tofani.

Rari Nantes Savona: Soro, E. Novara, Damonte 2, Steardo 2, L. Bianco 1, Ravina, Piombo 1, K. Milakovic 2, Delvecchio, J. Colombo, De Freitas Guimaraes 2, Teleki, Missiroli. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Fabio Ricciotti e Alessandro Severo (Roma). Delegato Fin: Giuseppe Sorgente (Pontassieve).

Note. Superiorità numeriche: Florentia 3 su 6, Savona 5 su 10. Nessuno uscito per tre falli.