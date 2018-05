Savona. La Rari Nantes Savona giocherà la prossima Euro Cup. È il verdetto della finale per il quinto e sesto posto, giocata oggi a Siracusa, che metteva in palio l’ultimo posto nella rassegna continentale e nella quale i biancorossi hanno battuto per 9 a 4 la Canottieri Napoli.

Equilibrio e lotta per due tempi. Giorgetti con una doppietta tiene a galla i compagni fino all’espulsione per proteste che spegne le velleità dei giallorossi del Molosiglio. Il Savona piazza un break di 4-0 con Steardo, De Freitas, Damonte e Milakovic, autore di una tripletta, che legittimano la vittoria dei liguri e l’accesso all’Europa per la prossima stagione.

Ad aprire le marcature è Giorgetti cui risponde Steardo. La rete di Grummy permette ai biancorossi di effettuare il sorpasso, ma Campopiano ristabilisce la parità. Milakovic realizza il 3 a 2, poi per 5’46” non si segna, fino al gol di Damonte che sblocca la seconda frazione. Giorgetti insacca il 4-3, poi va a segno Milakovic e, prima di metà gara, accorcia Di Martire.

Nella seconda metà di gara Soro mantiene inviolata la propria porta e, con due reti per tempo, la Rari Nantes chiude i conti con un più 5. La formazione allenata da Alberto Angelini archivia così una stagione decisamente positiva.

Il tabellino:

CC Napoli – Rari Nantes Savona 4-9

(Parziali: 2-3, 2-2, 0-2, 0-2)

CC Napoli: Rossa, Buonocore, Del Basso, Confuorto, Giorgetti 2, Di Martire 1, Dolce, Campopiano 1, F. La Penna, Velotto, Borrelli, Esposito, Vassallo. All. Zizza.

Rari Nantes Savona: Soro, Novara, L. Damonte 2, Steardo 2, L. Bianco, Ravina, Piombo, Milakovic 3, G. Bianco, J. Colombo, De Freitas 2, Teleki, Missiroli. All. Angelini.

Arbitri: Severo e D’Antoni.

Note. Superiorità numeriche: Napoli 4 su 8, Savona 4 su 12. Giorgetti espulso per proteste nel terzo tempo. Uscito per limite di falli Campopiano nel quarto tempo.