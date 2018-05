Raccolta solidale di Coop Liguria: donate 32,5 tonnellate di alimenti

Liguria. Buoni risultati per “Dona la spesa”, la raccolta solidale di alimenti promossa il 5 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 32,5 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop volontari, il cui supporto è preziosissimo per organizzare questa attività.

Nel savonese, in particolare, sono state raccolte 6,7 tonnellate di alimenti. Tra gli supermercati, le donazioni più ingenti si sono avute a Savona, dove sono state raccoltee 1,7 tonnellate di alimenti.

“Coop Liguria ringrazia tutti coloro che hanno partecipato: chi ha acquistato e donato i prodotti e i tanti volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo”.