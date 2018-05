Raccolta fondi in favore dell’Ambra di Albenga, anche la Clinica San Michele aderisce all’evento

Albenga. Una nuova importante adesione in vista dell’evento “Insieme per l’Ambra”, che si terrà il prossimo venerdì 25 maggio, alle 21, al teatro Ambra di Albenga. Anche la Clinica San Michele di Albenga, infatti, ha deciso di aderire alla raccolta fondi per la realizzazione dei servizi igienici per disabili e camerini al teatro albenganese.

Intanto l’evento in programma venerdì va verso il tutto esaurito: alla serata, totalmente gratuita, prenderanno parte artisti del calibro del Mago Casanova, Stefano Masciarelli, Mario Zucca, Marina Thovez, Renzo Sinacori, Giorgio Caprile, Davide Geddo, Marco Dottore, Federica Arvasi, e tanti tecnici e addetti ai lavori amici della sala albenganese.

“Quando ho ricevuto la telefonata del Dottor Nante, che mi chiamava da Siena, dove insegna all’Università, – ha dichiarato Mario Mesiano, direttore del teatro Ambra di Albenga, – ho avuto un primo momento di piacevole sospresa ascoltando le sue parole dove esprimeva apprezzamento per il lavoro che stiamo svolgendo per la città e per l’impegno con cui cerchiamo di raggiungere questo importante obbiettivo” continua Mesiano “aggiungendo la notizia del loro intervento economico a sostegno dell’iniziativa. Non esistono parole per esprimere la mia reazione in quel momento, non mi resta che ringraziare veramente di cuore Nicola Nante e la moglie la signora Anna Maria Gentile per questo importantissimo gesto”.

Il Professor Nante e consorte incrementeranno la già cospicua, ma non ancora sufficiente, somma raccolta con ulteriori 1000 euro.

È ancora possibile prenotare un posto per la manifestazione (con offerta minima di dieci euro= presso la libreria Le Torri di Albenga: tel. 0182.555999 – 3287065631.

“Ringraziamo tutti dell’attenzione, – hanno fatto sapere dall’associazione Teatro Ingaunia, – e invitiamo chi volesse aderire alla raccolta fondi a versare il contributo sul seguente IBAN: IT 83 K 05584 49250 0000 0001 0794”.