Raccolta firme sul traffico, il Pd appoggia il comitato “Albisola Vivibile”

Albisola Superiore. “Il Partito Democratico di Albisola Superiore non può voltare le spalle alle esigenze della cittadinanza e non può che riconoscere l’enorme importanza del lavoro svolto dal comitato ‘Albisola Vivibile'”. Così il Partito Democratico albisolese annuncia l’appoggio alla raccolta firme avviata dal comitato sul tema del traffico.

“Un movimento di persone ha avviato una serie di incontri sul tema del traffico e ha attivato una importante raccolta firme per limitare il traffico sul nostro territorio comunale ottenendo un riscontro positivo nella cittadinanza. Riteniamo doveroso sottoscrivere (e invitare a sottoscrivere) l’appello del comitato come del resto ha deciso di fare anche l’Amministrazione. E’ un dovere di tutta la cittadinanza muoversi unita in un’unica direzione” dicono dalla segreteria del Pd Albisolese.

“Siamo, inoltre, convinti che le mozioni del nostro gruppo ‘Insieme per Albisola – Vezzolla Sindaco’ riusciranno a rafforzare questo sforzo unitario fungendo da pungolo verso l’Amministrazione e non per ultimo siamo convinti che il dibattito sulla viabilità dovrà trovare ulteriori spazi di discussione in quanto vi è neccessità di trovare soluzioni concrete insieme nell’interesse dell’intero levante savonese” concludono dalla segreteria Pd Albisola Superiore.