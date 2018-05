Quiliano, via libera dal Consiglio comunale alle variazioni di bilancio

Il Consiglio Comunale di Quiliano, oltre alle linee guida per la predisposizione della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, ha approvato alcune variazioni di bilancio.

Tra le misure approvate dal parlamentino quilianese l’applicazione di un avanzo di amministrazione per l’importo di 60 mila euro finalizzati all’acquisto di uno scuolabus: “La decisione rappresenta una importante scelta di investimento per garantire la qualità del trasporto scolastico soprattutto per le realtà frazionali” commenta il sindaco Alberto Ferrando.

E ancora: sono previsti circa 12 mila euro relativi ad un contributo della Regione Liguria destinato alla realizzazione di interventi di pulizia dell’alveo dei torrenti e a lavori di manutenzione ordinaria.

Altri 10.000 euro sono relativi ad un contributo del BIM (Bacino Imbrifero del Bormida) che saranno utilizzati per la realizzazione di un impianto solare termico nella struttura ricettiva “Cadifugio” a Cadibona, adibita a posto tappa dell’alta via dei monti liguri. “Ciò rappresenterà un doppio vantaggio, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione di emissioni inquinanti” conclude il primo cittadino quilianese.