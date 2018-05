Quiliano, cade da una scala in un terreno: donna al pronto soccorso

Quiliano. E’ stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona una donna rimasta ferita questa mattina mentre stava lavorando in un terreno agricolo in via Tecci a Quiliano. Secondo quanto appreso, la signora era salita su una scala per raccogliere dei frutti da un albero, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra, compiendo un volo di un paio di metri. Forse un lieve malessere o una distrazione all’origine dell’infortunio.

L’episodio si è verificato intorno alle 11:00 di questa mattina. Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, la donna è stata trasferita in codice giallo presso il nosocomio pietrese. Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.