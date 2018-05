Quattro grandi stelle protagoniste dell’asta per la Gigi Ghirotti

Quattro grandi campioni per quattro cimeli straordinari. All’Asta di Stelle nello Sport su Charitystars per la Gigi Ghirotti partecipano questa settimana Carlotta Ferlito, Roberto Cammarelle, Tommaso Castello e Sara Cardin.

La campionessa azzurra della ginnastica artistica Carlotta Ferlito, star assoluta del Galà di Stelle nello Sport di quest’anno, mette a disposizione il suo body ufficiale autografato proprio in occasione della notte degli Oscar dello sport ligure sul palco della Sla Grecale ai Magazzini del Cotone.

Scende in campo per la Gigi Ghirotti anche Roberto Cammarelle, medagliato olimpico nel pugilato in tre edizioni dei Giochi (Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012), che mette all’asta per tutti gli appassionati la sua t-shirt ufficiale della Nazionale autografata.

A schierarsi al fianco di Stelle nello Sport c’è anche il rugbista azzurro e ligure doc Tommaso Castello. Il cimelio all’asta per i prossimi sei giorni è la maglia della Nazionale italiana autografata e indossata da Castello durante un match del tour di giugno 2016, nel quale affrontò Stati Uniti, Canada e Argentina.

L’ultimo cimelio all’asta è la t-shirt indossata dalla campionessa del mondo di karate Sara Cardin, anche questa autografata dalla protagonista di tantissime vittorie azzurre.

Tutti i cimeli sono all’asta fino a mercoledì prossimo, per fare la propria offerta e aiutare la Gigi Ghirotti basta cliccare su questo link: https://www.charitystars.com/tag/stellenellosport.