“In Punta di Suono”: successo per la rassegna musicale nelle Grotte di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. “In Punta di Suono”, la rassegna di Musica e Parole che ha come scenario la magia delle Grotte di Borgio Verezzi, ha riscosso un grande successo di pubblico, tanto da coronare le tre date passate – in programma tra marzo e maggio con ospiti Vittorio De Scalzi, gli Gnu Quartet e Armando Corsi – con un costante “tutto esaurito”.

Grande soddisfazione per il sindaco del Comune di Borgio, Renato Dacquino, per gli organizzatori della Cooperativa Sociale Arcadia e per il direttore artistico Massimo Schiavon. Una conferma per il turismo di Borgio e per una delle eccellenze del territorio, il sito delle Grotte, dove, in una rassegna musicale di altissimo valore qualitativo, si ha avuto la possibilità di vivere i concerti con un’acustica e una scenografia uniche al mondo.

La fortunata onda di “tutto esaurito” dei tre appuntamenti in calendario e la forte richiesta del pubblico ha spinto gli organizzatori ad aggiungere una data in più alla rassegna. L’8 di giugno quindi si chiuderà questa prima edizione di “In Punta di Suono” con Ugo Mazzei, cantautore siciliano e storico collaboratore di Mogol.