Cairo Montenotte. Una giornata piena di allegria a Cairo Montenotte, che domenica 20 maggio ha ospitato la nona edizione del Memorial Michele Tomatis, riservato alla categoria Pulcini 2007. Quattordici squadre liguri e piemontesi si sono affrontate in ricordo di Michele, figura che ha dato tanto alla Cairese e al calcio ligure.

Michele era un avvocato e ha offerto il suo servizio come giudice sportivo presso il Comitato regionale Figc Lnd della Liguria, senza dimenticare la carica di presidente dell’ULS Carcarese 1929 e quella di dirigente della Cairese. Proprio dalla sua mente, insieme a quella di Carlo Pizzorno, è nata l’idea del Torneo Internazionale che, dopo cinque anni di stop, tornerà a Cairo Montenotte dal 25 al 28 aprile 2019 e sarà dedicato alla categoria Esordienti 2006.

A trionfare sull’erba del Cesare Brin è il Savona, che supera la fase a gironi a punteggio pieno con ben 12 reti segnate e appena 2 subite. Come prima della classe la squadra biancoblù affronta in finalissima il Bra, che grazie a quattro vittorie e due pareggi si conquista la vetta del girone B. A condurre il gioco sono i savonesi, ma il portiere cuneese salva il risultato in diverse occasioni. Le porte rimangono inviolate e si accede così ai calcio di rigore, dove la spunta il Savona per 3 a 2.

Sfortunata la Cairese che, con una delle sue tre formazioni, per un soffio non riesce ad accedere alla finale per il primo e secondo posto; decisiva la sconfitta di misura patita con il Bra. Per i valbormidesi seconda posizione del girone e finale per la medaglia di bronzo, vinta 2 a 0 dal Turricola Terruggia.

La classifica finale del torneo: 1ª Savona, 2ª Bra, 3ª Turricola Terruggia, 4ª Cairese “Blu”, 5ª SCA Asti, 6ª Accademia Calcio Alba, 7ª Acqui “Nero”, 8ª Legino, 9ª Priamar, 10ª Acqui “Bianco”, 11ª Cengio, 12ª Cairese “Gialloblù”, 13ª Anpi Casassa, 14ª Cairese “Gialla”.

I risultati delle finali:

1°-2° posto: Savona – Bra 0-0 (3-2 d.c.r.)

3°/4° posto: Cairese “Blu” – Turricola Terruggia 0-2

5°/6° posto: Accademia Calcio Alba – Sca Asti 1-1 (3-4 d.c.r.)

7°/8° posto: Legino – Acqui “Nero” 0-1

9°/10° posto: Acqui “Bianco” – Priamar 1-3

11°/12° posto: Cairese “Gialloblù” – Cengio 1-2

13°/14° posto: Cairese “Gialla” – Anpi Casassa 0-5

Sono stati premiati i seguenti “top players”: Mattia Minetti (Savona), Gabriele Bogdani (Cairese), Alfredo Biglia (Turricola Terruggia), Simone Ugo (Acqui), Leandro Galtieri (Accademia Calcio Alba), Andrea Gorrino (Legino), Matteo Priero (Cairese), Diego Verde (Bra), Matteo Carrozza (Anpi Casassa), Youseff Mignone (Acqui), Riccardo Potroca (SCA Asti), Andrea Friorio (Priamar), Simone Bausano (Cengio), Davide Carta (Cairese).

Sono stati assegnati anche i seguenti premi individuali: migliori portieri del torneo: Vittoria Tacconi (Accademia Calcio Alba), Riccardo Bressan (Cairese) e Alberto Ichou (Sca Asti); migliori difensori del torneo: Sebastiano Delfino (Cengio), Pietro Ricci (Priamar) e Silvio Bani (Anpi Casassa); migliori centrocampisti del torneo: Enea Bali (Cairese), Ilyass El Hilmi (Acqui) ed Alessio Napoli (Turricola Terruggia); migliori attaccanti del torneo: Youseff Jahouri (Legino), Mirco Forgia (Acqui) e Paolo Ceppi (Cairese); migliori giocatori del torneo Paolo Battaglia (Savona) e Simone Pilutzu (Bra).