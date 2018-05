Psr 2014-2020, altri 3 milioni per gli investimenti non produttivi per obiettivi agro-climatico-ambientali

Regione. La Regione Liguria, nel 2016, aveva istituito un bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento Psr 2014-2020 sottomisura 4.4 “Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”. L’importo del bando ammontava a 4 milioni di euro, poi incrementato di ulteriori 4 milioni, per un totale di 8 milioni di euro.

Dato che a seguito del bando erano state presentate domande per un importo globale richiesto superiore alla dotazione finanziaria del medesimo bando, la Regione ha deciso di aumentare la dotazione stessa di ulteriori 3 milioni di euro, arrivando in questo modo ad una cifra complessiva pari a 11 milioni di euro.

La sottomisura 4.4 riguarda investimenti relativi ad interventi quali il ripristino dei muri a secco tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio, la costituzione di siepi, filari, cespugli e alberi idonei alla riproduzione, nidificazione e protezione di specie selvatiche, la realizzazione o il recupero di piccoli invasi allo scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei periodi di siccità, nonché allo scopo di assicurare ambienti umidi per fauna e flora selvatica di pregio.

“Si tratta di interventi molto importanti per il nostro territorio, così fragile e delicato – ha commentato Angelo Vaccarezza presidente del gruppo consiliare di Forza Italia Regione Liguria – il fatto che Regione Liguria abbia ulteriormente aumentato le risorse economiche destinate a queste opere è un chiaro segnale della costante attenzione che mette nei confronti del territorio stesso e dell’intera comunità che ne fa parte”.