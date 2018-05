Loano. Sette calciatori del girone A di Promozione sono stati sanzionati dal giudice sportivo; sconteranno le loro squalifiche nel prossimo campionato.

Marco Bondelli (Sant’Olcese Cffs), Carlos Andres Salas Mendoza (Campomorone Sant’Olcese) e Fabio Sturaro (Ospedaletti) sono stati fermati per due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Gabriele Albanese (Sant’Olcese Cffs), Ergys Leka (Bragno), Alessandro Viola (Loanesi San Francesco) e Modestino Feliciello (Ospedaletti).

Ammenda di 450 euro all’Ospedaletti “per il comportamento dei propri sostenitori che, dal 25′ del primo tempo e per tutta la durata della gara, posizionati alle spalle di un assistente arbitrale, gli rivolgevano reiterate frasi oltraggiose e per il fatto che lo speaker dello stadio, intorno al 45′ del secondo tempo e per tutto il recupero, diffondeva all’altoparlante il messaggio che la gara era terminata, poi, a fine, gara, sempre utilizzando l’altoparlante, si riferiva all’operato dell’arbitro e dei suoi assistenti, indirizzando loro frasi offensive”.

Il Bragno è stato multato di 75 euro “per aver consentito l’indebito ingresso sul terreno di gioco, a fine gara, di un proprio tesserato, non presente in distinta, che ingaggiava una disputa verbale con un avversario”.

La classifica marcatori finale:

26 reti: Alessi (Cairese).

24 reti: Battaglia (Alassio FC).

23 reti: Romeo (Legino).

21 reti: Saviozzi (Cairese).

20 reti: Rovella (Taggia).

15 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese).

13 reti: De Gregorio (Campese).

12 reti: Espinal Marte (Ospedaletti), Balestrino (Voltrese Vultur), Torra (Bragno), Aurelio (Arenzano).

11 reti: Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

10 reti: F. Sturaro (Ospedaletti).

9 reti: Damonte (Arenzano).

8 reti: Esibiti, Sciutto (Borzoli), Criscuolo (Campese), Murabito (Loanesi San Francesco), Gerardi (Alassio FC).

7 reti: Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Gambacorta (Ospedaletti), Dentici (Arenzano), De Luca, Cerato (Bragno), Brema (Sant’Olcese Cffs), Fantoni (Ceriale).

6 reti: Pastorino (Arenzano), Lupo, Brignoli (Alassio FC), Stradi (Sant’Olcese Cffs), Garassino (Loanesi San Francesco), Di Martino (Cairese), Cardillo (Voltrese Vultur), Calabrese, Lamberti (Ospedaletti).

5 reti: A. Rocca, Condorelli (Loanesi San Francesco), Nocentini (Sant’Olcese Cffs), Monaco (Bragno), Mendez (Borzoli), Cisternino Palagano, Ventura (Praese), Faedo (Ceriale), Lanzalaco (Arenzano), Stabile (Campomorone Sant’Olcese), Berta (Pallare), Magnani (Cairese).

4 reti: Doffo, Auteri, Alfano (Alassio FC), J. Bruzzese, Albanese (Sant’Olcese Cffs), Siccardi, Cesari, Girgenti (Legino), T. Corsini (Ceriale), Cervetto, Mombelloni, Zizzini, Panucci (Bragno), Codreanu (Campese), G. Brizio, Cuneo, Tarantola (Taggia), Mazzei (Praese), Alberti (Loanesi San Francesco), Fabris, Salas Mendoza, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Realini (Pallare), Nardo (Arenzano), Boggiano (Voltrese Vultur), Negro (Ospedaletti).

3 reti: Mbye (Loanesi San Francesco), Miceli (Ospedaletti), Bruzzone (Campomorone Sant’Olcese), Haidich (Ceriale), Spozio, Moretti, Bresci (Cairese), Leka (Bragno), Orero, F. Piovesan (Borzoli), De Fazio, Robotti (Sant’Olcese Cffs), Rosso, B. Raguseo (Taggia), Fedri (Praese), Prinzi (Legino), Termini, Noureddine (Voltrese Vultur).

2 reti: Fazio (Alassio FC), Prato (Cairese), Balbi (Legino), Vitellaro, Fiordalisio (Borzoli), De Moro, Valente, Zirafa (Praese), Mboge (Voltrese Vultur), Geraci, Cariello (Ospedaletti), Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi, Bubba (Pallare), L. Baroni, Grassi (Borzoli), Salvatico (Bragno), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Valentino, Agatiello, Gentile, Di Lorenzo (Loanesi San Francesco), Merlo, Ferrara, De Vecchi (Campese), Setti (Ceriale), Galluzzo (Sant’Olcese Cffs).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana (Cairese), Ottonello, Greco, Preci, Grande, Saporito (Alassio FC), Gallo, Garino, Baracco (Taggia), Scaburri, Feliciello, Fraticelli, Rossi, R. Biffi, Alasia, Cadenazzi (Ospedaletti), Castello, Schab, Monte, Giglio, Puddu, Gasco (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Musso, Cappellano, Craviotto, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), D’Ambrosio, Fonseca (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano, Chiappori, Paini, La Rosa, Sandulli (Arenzano), Pinna, Sulla, Del Ponte, Stefanzl (Praese), Donà, Illiano (Ceriale), Bennou, Siri, Angius, Piccardo, Della Vecchia (Voltrese Vultur), Morielli, Prinzi, Pili, Brondo, Schirru, Garzoglio, Ba (Legino), Cavallino, M. Zangla, Zizzi, Spallarossa (Sant’Olcese Cffs), Kuci, Vassallo (Bragno), Amaro, Rejabi, Da. Marchelli, Pirlo, L. Macciò (Campese), Torrengo, Pizzolato (Pallare).

Autoreti: Termini, Bubba (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).