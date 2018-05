Albenga/Cairo M. Prosegue la battaglia contro la privatizzazione degli ospedali che vede in prima linea associazioni, comitati e organizzazioni sindacali di categoria: dopo l’incontro avvenuto ad Alassio con Toti e la Viale eravamo fiduciosi in un ulteriore incontro tra i dirigenti liguri, i cittadini e le associazioni di categoria, ma purtroppo non hanno più risposto ai nostri messaggi. Durante la protesta, Vaccarezza si era offerto di fare da tramite, ma così non è avvenuto e quindi alla luce di questi avvenimenti, nella serata di venerdì, abbiamo avuto un incontro pubblico tra noi cittadini, alcuni avvocati e con il segretario provinciale della Uil dove si è organizzato il piano per proseguire la lotta contro la privatizzazione che riteniamo non sicura per i cittadini. Infatti, i politici della Regione Liguria continuano a rifiutare un confronto con la popolazione. Nell’incontro si è convenuto ad aprire un presidio permanente all’ospedale di Albenga ed una raccolta firme in difesa degli ospedali di Cairo Montenotte e di Albenga appunto. Rammentiamo e rivendichiamo il diritto alla salute sancita nella costituzione italiana all’ art 32!” affermano “Cittadini stanchi” e il Gruppo antipolitico Savonese.

Ora si procederà allo studio di manifestazioni e altro per sensibilizzare tutta la comunità dei cittadini oggi dormiente” concludono le due associazioni.

“Ieri sera, durante un incontro fra cittadini di Albenga Savona Cairo e di diverse città sia della riviera che dell’entroterra, sono emerse una serie di preoccupazioni inerenti la privatizzazione degli ospedali” sottolinea Francesco Bertolo, componente segreteria territoriale Uil-Fpl Imperia Savona.

“Mi preme sottolineare che vi è un tavolo regionale che vede un confronto fra le organizzazioni sindacali confederali e la Regione Liguria. Tutto questo permette di poter dire la nostra su tema così importanti che riguardano la salute dei cittadini, e un numero considerevole di lavoratori coinvolti. Certo se questi politici, tanto bravi ad andare fra la gente a chiedere voti, e molto poco disponibili a fare la stessa cosa quando assumono decisioni cosi importanti, non facilitano la comprensione di queste scelte. La cosa positiva è che su questo tavolo regionale si sta cercando di fare chiarezza sia sul futuro della salute dei cittadini che sul futuro dei lavoratori coinvolti” conclude l’esponente sindacale.