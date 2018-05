Primo stage ufficiale Aikikai per il dojo Shin Ken del Maestro Roberto Vidimari

Si è svolto ieri, Domenica 6 maggio 2018, il primo stage ufficiale per il dojo SHIN KEN, di Aikido di Tovo San Giacomo, registrato tra i raduni dell’Associazione Nazionale, Aikikai d’Italia.

Finalmente, il nostro appuntamento annuale di maggio, l’ “AIKIDO A MERENDA”, che la sezione Aikido della Polisportiva del Finale organizza principalmente per i bambini e ragazzi di Tovo e Finale, ormai da diversi anni, è divenuto uno stage ufficiale registrato tra i raduni dell’Aikikai d’Italia.

Il Maestro Roberto Vidimari, 3° dan dell’Aikikai d’Italia ha tenuto al mattino una lezione di Kinorenma, la meditazione dell’Aikido, sia rivolta ai bambini iscritti allo stage, sia liberamente aperta a tutti; poi si sono susseguite due lezioni di Aikido, una sempre al mattino ed una al pomeriggio, durante le quali i ragazzi hanno utilizzato anche il BOKKEN la spada Giapponese in legno, usata insieme ad altre armi nell’allenamento di quest’arte. Nell’intervallo tra le due lezioni, i ragazzi hanno pranzato insieme e si sono rilassati disegnando e giocando insieme, per una giornata trascorsa all’insegna dell’amicizia e del divertimento.

Grazie al meteo, clemente per tutta la durata dello stage, la lezione pomeridiana è stata tenuta nella Piazza del Comune di Tovo San Giacomo, e alle 16.00, qui i ragazzi hanno avuto moto di mostrarci la loro bravura durante l’Embukai, lezione dimostrativa per il pubblico di famiglie, amici, residenti e passanti. In realtà non si tratta tanto di sottolineare la loro bravura tecnica, quanto il clima di attenzione, concentrazione e il piacere ed il divertimento con cui hanno praticato, insomma l’energia positiva che è stata mossa e l’esperienza piacevole fatta durante questa bella giornata, in cui bambini a partire dai 3 anni fino ai ragazzini più grandi hanno potuto divertirsi tutti quanti insieme. Tutto questo reso possibile dalla grande passione con cui il maestro Vidimari si dedica da molti anni all’insegnamento di quest’arte ai più piccoli, anche all’interno dei progetti scuola.

Al termine della lezione, poi, tutti di nuovo in palestra per fare una ricca merenda insieme, organizzata come sempre dalle mamme, nonne, ecc., dei ragazzi, che hanno ricevuto dal Maestro Roberto Vidimari un simpatico omaggio a ricordo di questa giornata intensa ed emozionante, per sottolineare quanto sia importante il sostegno delle famiglie che credono nel lavoro che gli istruttori di questa sezione svolgono con i loro ragazzi, per incentivare la voglia di questi ultimi a seguire la propria arte, che diversamente dalle altre attività sportive non prevede gare e competizioni, perchè nell’AIKIDO forse il percorso conta più del traguardo.

Il dojo SHIN KEN della polisportiva del Finale, pertanto ringrazia tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato educati e composti, i genitori e le famiglie dei partecipanti, il Comune di Tovo che ha patrocinato l’evento, senza dimenticare gli assistenti che hanno collaborato nelle lezioni e durante tutta la giornata: Silvia, Dorin, Alex e Leonardo.