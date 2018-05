Cairo Montenotte. Brillante vittoria della Cheraschese al 10° Memorial Oscar Tarigo riservato alla categoria Primi Calci 2009. Con sette vittorie su sette partite giocate, 29 gol realizzati e 7 subiti, i cuneesi si impongono come primi della classe battendo nel triangolare finale il Turricola Terruggia, classificatosi al terzo posto, e lo Sca Asti, argento del torneo che dopo un filotto di sei successi consecutivi si vede battere dalla Cheraschese per 2 a 0.

Tra le savonesi, medaglia di legno per il Finale e quinto piazzamento per l’Andora. A seguire la doppia formazione del Varazze, la squadra blu all’8° posto, mentre la nera all’11°. Doppia compagine anche per lo Speranza che si classifica al 13° e 15° posto; e poi ancora Priamar e Cairese fanalino di coda della graduatoria. Per quanto concerne le altre liguri, settima posizione della Virtus Sanremo e rispettivamente 10° e 12° per il San Fruttuoso e Club Erg.

Nutrita partecipazione anche del Piemonte che, oltre ad occupare il podio, si fa notare con la Morevilla, anch’essa presente con due squadre, sesta la rossa, nona la bianca. A seguire, 14° piazzamento per la Langa Calcio e 17° per il Monregale.

Una giornata intensa e ricca di divertimento per tutti i partecipanti alla manifestazione che si sono distinti per un comportamento impeccabile e grande fair play in campo in ricordo di Oscar, che per anni ha fatto della Cairese la sua seconda famiglia.

La classifica finale: 1ª Cheraschese, 2ª Sca Asti, 3ª Turricola Terruggia, 4ª Finale, 5ª Andora, 6ª Morevilla “Rossa”, 7ª Virtus Sanremo, 8ª Varazze “Blu”, 9ª Morevilla “Bianca”, 10ª San Fruttuoso, 11ª Varazze “Nero”, 12ª Club Erg, 13ª Speranza “Rossa”, 14ª Langa Calcio, 15ª Speranza “Verde”, 16ª Priamar, 17ª Monregale, 18ª Cairese.

Come top players del torneo sono stati premiati Manuel Boattini (Cairese), Gabriele Grosso (Finale), Lorenzo Masone (Club Erg), Enrico Piano (Turricola Terruggia), Emanuele Demichelis (Morevilla “Bianca”), Nicolas Boaglio (Morevilla “Rosso”), Stefano Barbera (Speranza “Rosso”), Jeremy Sanchez (Speranza “Verde”), Giuseppe Zaza (Andora), Diego Kalanxhi (San Fruttuoso), Hatim Hassi (Monregale), Giacomo Toso (Varazze “Nero”), Andrea De Roberto (Varazze “Blu”), Alessandro Rizzo (Cheraschese), Michele Pagano (Priamar), Andrea Viel (Virtus Sanremo), Luca Stra (Langa), Davide Fogliati (Sca Asti).