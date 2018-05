Priamar Liguria, un weekend da ricordare per la scuola calcio

Savona. Grandi risultati per il settore giovanile dell’US Priamar 1942 Liguria nell’ultimo weekend.

I Pulcini 2007 dei mister Fabio Negro e Luca Fiorio hanno ottenuto la vittoria nel prestigioso Memorial Sandro Colombo organizzato dal Ceriale. I rossoblù, con una cavalcata di vittorie a suon di gol, hanno raggiunto il primo posto precedendo la Loanesi e i padroni di casa del Ceriale.

Un’altra formazione di Pulcini 2007 ha invece disputato il Memorial Siccardi, Torneo Città di Cairo Montenotte, con un onorevole nono posto finale dimostrando grande impegno, attenzione ed ottime trame di gioco.

I Pulcini 2008 di mister Loris Chiarlone hanno ceduto soltanto ai rigori nella finalissima del Torneo di Bragno contro la Cairese, dimostrando così la grande crescita tecnico-agonistica avuta in questa positiva stagione.

I Primi Calci 2010 hanno trionfato nel Torneo di Osiglia precedendo, nella classifica virtuale, importanti società tra le quali Virtus Entella, Varazze Don Bosco, Carcarese e Bogliasco.

Lo staff tecnico della società savonese ed il folto entourage di genitori-supporters sono particolarmente soddisfatti non solo per i lusinghieri risultati ma anche e soprattutto per lo spirito ed il senso di appartenenza dimostrato dai ragazzi, il cui sorriso al termine del weekend ha dato la giusta misura dell’obiettivo raggiunto.