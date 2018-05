Porto, Cna Savona solidale con i sindaci Caprioglio e Giuliano

Savona. “Maggiore attenzione alle problematiche del savonese è l’istanza rivolta dai sindaci Giuliano (Vado Ligure) e Caprioglio (Savona) a Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di sistema portuale. I due sindaci opportunamente chiedono a Signorini una maggiore presenza e una più puntuale programmazione di incontri nel territorio portuale del savonese”. E’ questo il pensiero di Matteo Sacchetti direttore provinciale di Cna Savona.

“In particolare la fragile situazione logistica legata anche alla definizione di molti progetti legati alla piattaforma Maersk richiede interventi infrastrutturali non più procrastinabili per cui non ci si può permettere una scarsa sensibilità verso il territorio” aggiunge Matteo Sacchetti

“Un’opportunità non può e non deve trasformarsi in un aggravio di problemi che già pesano enormemente e da tempo sul savonese” conclude il direttore Cna Savona.