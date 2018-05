Ponte del 1° maggio, iniziato il rientro: prime code e rallentamenti in A10

Savona. Agg. ore 12.00: Sono in aumento le code a tratti sulla A10 in direzione Genova a causa del controesodo. Al momento si segnalano disagi tra San Bartolomeo e Savona e tra Varazze ed Arenzano.

– Complice probabilmente la giornata nuvolosa, questa mattina è iniziato con qualche ora d’anticipo il rientro dei turisti che hanno affollato la Riviera in occasione del lungo ponte. Con le partenze di centinaia di automobilisti, si creati anche i primi rallentamenti e disagi per la circolazione sulla A10 in direzione Genova.

Al momento la situazione non è particolarmente critica: al momento si registrano code a tratti tra Andora e Savona ed anche tra Arenzano ed il bivio A10/A26.

Per restare sempre aggiornati sulla situazione del traffico (che potrebbe aumentare nel corso della giornata) si consiglia di consultare il sito di Autostrade.it e quello di Autofiori.