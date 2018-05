Liguria. Se l’anticiclone porta l’estate, il “ciclone” fa il contrario: porta maltempo e instabilità. E infatti è una circolazione ciclonica tra Corsica e Sardegna quella che sta inviando impulsi instabili lungo l’alto Tirreno e il Mar Ligure, imput che rinnoveranno i contrasti nelle prossime ore, sia sulla costa che nelle zone interne. Così ci spiegano i previsori del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 22 maggio, marcata instabilità soprattutto nella prima parte della mattinata: probabile transito di nuclei temporaleschi dalla riviera di Levante al settore centrale. Durante il pomeriggio instabilità più intensa lungo l’arco appenninico, situazione più variabile lungo costa, caratterizzata da spazi di sereno alternati ad addensamenti, localmente consistenti, in grado di generare piovaschi o brevi scrosci. Venti in rotazione a levante/sudest, rinforzi in mare aperto e in concomitanza dell’instabilità come da avviso. Mare mosso / stirato sotto-costa. Temperature in calo di un paio di punti nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 8 e 24.

Domani, mercoledì 23 maggio, giornata più stabile, specie lato costa; residua instabilità pomeridiana nelle zone interne dell’Appennino, specie al confine con il Tosco-Emiliano. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature in nuovo aumento.

Giovedì 24 maggio stabile sulla costa, caldo più umido; diffusa instabilità appenninica pomeridiana; brezze tese in giornata lungo costa.