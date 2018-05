Pietro Buttu e Finale per strade diverse… dopo dieci anni

Finale Ligure. Con un comunicato ufficiale la società Finale ha annunciato che, nel prossimo campionato, Pietro Buttu non sarà l’allenatore della Prima Squadra.

Nel farlo, il club ha ringraziato il mister per l’impegno profuso nella decennale esperienza rivierasca, con il conseguimento di traguardi prestigiosi, ottenuti anche attraverso la valorizzazione di tanti giovani, tra cui Barberis, Basso, Jawo e Sancinito, che – partendo da Finale Ligure – sono arrivati al calcio professionistico.

Il commiato verrà dato direttamente dal tecnico in una conferenza stampa, prevista per venerdì, 18 maggio, alle ore 17.30, presso la sede di via Brunenghi a Finale Ligure.