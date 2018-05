A Pietra Ligure va in scena l’edizione 2018 del Triathlon Olimipico: ecco le strade chiuse

Pietra Ligure. È tutto pronto a Pietra Ligure per l’edizione 2018 del Triathlon Olimpico, che animerà la città rivierasca nelle giornate di sabato (con l’evento nuota e corri² a staffetta) e domenica (giornata in cui è previsto il fulcro della competizione).

E la polizia municipale di Pietra Ligure, attraverso la sua pagina Facebook, ha dato comunicazione dei numerosi divieti di sosta e transito veicolare che saranno in vigore in città nella giornata di domenica.

In via Bado dalle 10 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata; la stessa misura sarà attuata a partire dalle 12 in piazzetta Morelli e piazza Pio V. Il divieto di transito veicolare è invece previsto: dalle 11, in via Bado; dalle 12, in via Crispi; dalle 15 in via Borro e via Peagne.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il comando della polizia locale al numero 019.628419.