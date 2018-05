Pietra Ligure. Lo scorso sabato 12 Maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, anche a Pietra Ligure con il patrocinio e la collaborazione del sindaco, gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica del Polo Universitario di Pietra Ligure, hanno dato vita ad una “città della salute” in piazza Martiri della Libertà.

Gli studenti, infatti, con l’aiuto dei loro docenti, hanno allestito uno stand aperto a tutta la cittadinanza al cui interno hanno offerto informazioni sulla figura dell’infermiere ed eseguito attività proprie di questa figura sanitaria.

Sono state più di 200 le persone che hanno usufruito del servizio di rilevazione della pressione arteriosa a titolo preventivo offerto dagli studenti; l’ipertensione, infatti, è uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di patologie cerebrovascolari.

Sempre nell’ottica di prevenzione della salute e di primo soccorso sono state eseguite più volte nel corso della giornata delle simulazioni di manovre di primo soccorso (rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree sia in adulti sia in bambini) con esercitazioni pratiche da parte della popolazione che si è dimostrata molto interessata.

Infine gli studenti hanno “giocato” con i bambini presenti in piazza insegnando loro come eseguire una medicazione semplice e come effettuare un corretto lavaggio delle mani; questo grazie ad una canzone creata ad-hoc dagli studenti che ha suscitato molto successo anche negli adulti.

“Nel complesso, – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’iniziativa, – è stata una giornata molto gratificante per gli studenti sia per l’enorme adesione della cittadinanza pietrese alla loro iniziativa, sia per il fatto di essere riusciti ad inviare messaggi di prevenzione ed educazione alla salute; attività cardine dell’attività lavorativa dell’infermiere”.